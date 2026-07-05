L’edicola di piazza Carducci a Monza è aperta ogni giorno dalle 5 alle 19, sette giorni su sette. Il chiosco, uno dei più storici della città, mantiene la serranda alzata per garantire l’accesso ai clienti. L’attività ha ampliato l’offerta e introdotto consegne a domicilio per sostenersi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti di personale o di gestione. La presenza costante si protrae senza interruzioni, mantenendo un punto di riferimento nel centro cittadino.

Dalle 5 alle 19, sette giorni su sette, la serranda dell’edicola di piazza Carducci è sempre alzata. Nel cuore di Monza, uno dei chioschi più storici della città continua a rappresentare un punto di riferimento per residenti e frequentatori del centro. Ma dietro quella continuità si nasconde una battaglia quotidiana. "La situazione è difficile", racconta Marco Stefano Pedretti, che da oltre 25 anni gestisce l’attività. L’edicola esiste da almeno mezzo secolo e ha dovuto cambiare pelle per sopravvivere. Oggi accanto ai quotidiani trovano spazio giocattoli, caramelle, gratta e vinci e un servizio di biglietteria per gli autobus. "Abbiamo ampliato molto l’offerta perché con la sola vendita di giornali non si potrebbe andare avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Offerta ampliata e consegne a domicilio per sopravvivere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kiki – Consegne a domicilio diventa live action: cosa sappiamo della nuova serie

Leggi anche: Kiki consegne a domicilio dello Studio Ghibli avrà una versione live-action

Temi più discussi: Novamarine, venduto il primo esemplare di BS 260: ampliata offerta pleasure; Inaugurata la Casa di comunità di Gavirate: prelievi, urologia e cardiologia e altri ambulatori in arrivo; Le 12 nuove auto di luglio: poche ma molto interessanti tra cui Kia Seltos, Leapmotor B10, Bmw X5 e Skoda Epiq.

Offerta ampliata e consegne a domicilio per sopravvivereDalle 5 alle 19, sette giorni su sette, la serranda dell’edicola di piazza Carducci è sempre alzata. Nel cuore ... ilgiorno.it

Consegne personalizzate reddit

Kena Mobile rinnova la sua offerta 5G da 4,99€ fino al 1° luglioKena Mobile ha prorogato la sua offerta 4,99 150 GB TOP 5G fino al 1° luglio. La promo è destinata ai clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile che richiedono la portabilità del loro numero e prevede 150 ... hdblog.it