Offerta ampliata e consegne a domicilio per sopravvivere

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’edicola di piazza Carducci a Monza è aperta ogni giorno dalle 5 alle 19, sette giorni su sette. Il chiosco, uno dei più storici della città, mantiene la serranda alzata per garantire l’accesso ai clienti. L’attività ha ampliato l’offerta e introdotto consegne a domicilio per sostenersi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti di personale o di gestione. La presenza costante si protrae senza interruzioni, mantenendo un punto di riferimento nel centro cittadino.

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Dalle 5 alle 19, sette giorni su sette, la serranda dell’edicola di piazza Carducci è sempre alzata. Nel cuore di Monza, uno dei chioschi più storici della città continua a rappresentare un punto di riferimento per residenti e frequentatori del centro. Ma dietro quella continuità si nasconde una battaglia quotidiana. "La situazione è difficile", racconta Marco Stefano Pedretti, che da oltre 25 anni gestisce l’attività. L’edicola esiste da almeno mezzo secolo e ha dovuto cambiare pelle per sopravvivere. Oggi accanto ai quotidiani trovano spazio giocattoli, caramelle, gratta e vinci e un servizio di biglietteria per gli autobus. "Abbiamo ampliato molto l’offerta perché con la sola vendita di giornali non si potrebbe andare avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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