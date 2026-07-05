È stato annunciato un nuovo ponte sull’Adda tra Paderno e Calusco, vicino allo storico San Michele. Gli esperti hanno commentato che questa scelta rappresenta una decisione insensata, definendola “una follia”. La costruzione del nuovo ponte è stata oggetto di discussione tra i rappresentanti dei paesi coinvolti, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali approvazioni o opposizioni ufficiali. La questione riguarda principalmente le implicazioni di un intervento così vicino a un monumento storico.

Costruire il ponte sull’Adda tra Paderno e Calusco accanto allo storico San Michele "sarebbe una pazzia". Non lo sostengono i sindaci dei paesi di Meratese, Isola Bergamasca e Vimercatese, che temono un aumento spropositato del traffico, né gli ambientalisti per l’irrimediabile sfregio della Valle dell’Adda e neppure quanti rischiano di perdere case e negozi che saranno espropriati e abbattuto: a dirlo è Edo Bricchetti, umanista e architetto, ex professore al Politecnico di Milano e membro di autorevoli e prestigiose organizzazioni indipendenti, oltre che ideatore di diversi ecomusei. Un unico ponte viario a doppia corsia e ferroviario a doppio binario in affiancamento al San Michele violerebbe diverse convenzioni internazionali sottoscritte per la tutela del paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo ponte vicino al vecchio. Per gli esperti: "è una follia"

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