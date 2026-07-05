Nuova offerta per Pulisic | il Milan alza il muro

Il Milan ha rifiutato un’offerta per Pulisic, mantenendo il giocatore nel proprio organico. L’attaccante statunitense, impegnato al Mondiale con gli USA, è atteso dagli ottavi di finale contro il Belgio. Pulisic rimane uno dei calciatori più discussi in rossonero, apprezzato sia in Italia sia all’estero. La società ha deciso di alzare il muro e non ha ancora aperto a nuove trattative.

L’attaccante statunitense resta uno dei calciatori più chiacchierati in casa rossonera Impegnato al Mondiale con gli USA e atteso dagli ottavi di finale contro il Belgio di Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic resta uno dei calciatori del Milan più apprezzati, in Italia e all’estero. Circa un mese fa, la Roma aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, scontrandosi tuttavia contro il muro rossonero. (Ansa Foto) – calciomercato.it Da allora, le voci e le indiscrezioni sul futuro del rossonero non si sono affatto arrestate. Dalla MLS, all’ Arsenal, passando per il Manchester United e il Tottenham, sono molte le squadre accostate all’ex Chelsea, ma negli ultimi giorni si parla soprattutto di una squadra fortemente interessata al calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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