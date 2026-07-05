nuova offerta formativa per il casentino

Oggi al Castello dei Conti Guidi di Poppi viene presentata la Tuscany Avant Garde International School (Tagis), un progetto che prevede l’introduzione di un’offerta formativa internazionale nel Casentino. La scuola mira a offrire programmi educativi con un focus internazionale, anche attraverso collaborazioni con istituti esteri. La presentazione si svolge in un contesto storico e culturale, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e famiglie interessate a un percorso formativo internazionale.

Sarà presentata oggi al Castello dei Conti Guidi di Poppi la Tuscany Avant Garde International School (Tagis), progetto che punta a portare in Casentino un’offerta formativa internazionale. I sindaci di Poppi Federico Lorenzoni e di Pratovecchio Stia Luca Santini, porteranno il saluto delle rispettive amministrazioni. Tagis nasce come istituzione sorella della Avant Garde Academy International di Miami e unisce il sistema educativo americano al patrimonio culturale toscano. Nella prima fase saranno attivati percorsi online e blended rivolti a studenti dai 5 ai 19 anni, con l’obiettivo di offrire un diploma americano riconosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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