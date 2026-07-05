Una nuova ondata di caldo colpirà l’Emilia-Romagna, con temperature che supereranno i 36 gradi nella seconda parte della settimana. Secondo un esperto, le temperature saranno superiori alla media degli ultimi 30 anni in regione. La fase calda si protrarrà nei prossimi giorni, con un aumento dei valori termici rispetto alle settimane precedenti. Non sono stati annunciati interventi specifici o modifiche alle condizioni attuali.

Bologna, 5 luglio 2026 – Il grande caldo è pronto a riaffacciarsi nuovamente in Emilia-Romagna, con temperature in aumento soprattutto nella seconda parte della settimana, quando è previsto che tocchino nuovamente i 36 gradi. Un incremento alimentato dall’arrivo sulla regione di un campo di alta pressione di origine sub-tropicale, che porterà condizioni durevoli di stabilità. L’andamento della settimana. Nella giornata di domani, lunedì 5 luglio, non è esclusa la possibilità di piogge sparse sulle pianure ferraresi a confine con il Veneto, ma nel complesso il sole splenderà su quasi tutta la regione, con temperature minime comprese tra 19 e 23 gradi, e massime che si spingeranno fino a 28 gradi sulla costa riminese e a 34 gradi nelle pianure occidentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova maxi ondata di caldo, l'esperto: "Temperature superiori alla media degli ultimi 30 anni in Emilia-Romagna”

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