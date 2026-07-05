Il Milan sta attraversando un periodo di cambiamenti e miglioramenti, secondo quanto scritto da Andrea Masala su 'La Gazzetta dello Sport'. L’articolo descrive come la squadra stia cercando di uscire da un momento di incertezza, con un nuovo allenatore e un rinnovamento nel gruppo. Masala sottolinea che il club sta cercando di definire i propri punti di riferimento, lavorando su una base più solida. La stagione estiva è stata caratterizzata da diverse operazioni di mercato e riorganizzazioni interne.

Il Milan sta faticosamente ma decisamente uscendo dal tunnel delle incertezze. A fare il punto della situazione sulla complessa e affascinante estate rossonera è l'editoriale di Andrea Masala sulle colonne dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la nota firma della 'rosea', all'orizzonte si comincia finalmente a scorgere un Milan definito: più che una semplice squadra, un progetto strutturato che inizia ad assumere contorni chiari e precisi. Dalla tempesta societaria alla chiarezza dei ruoli. Soltanto un mese fa il panorama appariva diametralmente opposto. L'azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica, fortemente voluto dal proprietario Gerry Cardinale, aveva lasciato un vuoto di potere senza sostituti pronti all'uso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - "Non mezze figure, ma punti di riferimento": il nuovo Milan di Amorim visto da Masala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Masala sicuro: “Milan, Leao non fa la differenza. Per il bene di tutti, che le strade si separino”Nel suo editoriale pubblicato oggi su 'La Gazzetta dello Sport', il giornalista sportivo ha commentato la situazione legata al club di calcio e al...

Amorim è il nuovo allenatore del Milan. “Da bambino ammiravo Baresi, Maldini, Gullit e Rijkaard”Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan con un contratto biennale e opzione fino a giugno 2029.

Temi più discussi: Cardinale-Amorim, vertice a Lisbona per il nuovo Milan. I nomi sul tavolo: Antonio Silva, Hjulmand e...; Come si adatta il sistema di Ruben Amorim al Milan: l’analisi; Avviso ai naviganti: marasma finito, progetto Milan; Filippo Galli punge Allegri e Ibra. E su Amorim: Mi ricorda Sacchi, il Milan gli dia fiducia.

Il Milan chiude per Gila: ballano tre milioni. E piace Valdepeñas del RealSbarca Amorim, martedì sarà a Milanello. Si punta a definire con la Lazio per il difensore spagnolo. Fari sul difensore 2006 della cantera dei blancos ... gazzetta.it

Milan, conferme sulle richieste di Amorim: ma prima il tecnico ha un obiettivoRuben Amorim si muove in prima persona. Dopo l’allestimento di tutta l’area dirigenziale del Milan, il nuovo tecnico rossonero sarà molto attivo in tutte le scelte societarie, tra cui naturalmente ... spaziomilan.it