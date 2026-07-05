Nido Girasoli ecco l’ampliamento Da settembre ospiterà 33 bambini | Investimento sul nostro futuro

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 7 settembre, il Nido Girasoli aumenterà la capacità di accoglienza portandola a 33 bambini. L’ampliamento mira a rafforzare i servizi educativi locali e a garantire più posti disponibili per le famiglie. La struttura ha subito lavori di adeguamento per accogliere i nuovi iscritti. L’obiettivo è offrire un’ulteriore opportunità di assistenza per i genitori che cercano soluzioni di cura per i figli in età prescolare.

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Settembre porterà con sé non soltanto il ritorno sui banchi, ma anche un tassello in più nel sistema dei servizi educativi cittadini. Dal 7 settembre entrerà infatti in funzione il nuovo Nido d’infanzia Girasoli - Ampliamento, la struttura realizzata grazie ai fondi del Pnrr e al cofinanziamento del Comune, destinata ad aumentare l’offerta rivolta alla fascia 0-6 anni. La nuova sede potrà ospitare 33 bambini. La sezione dedicata ai lattanti ha già esaurito i posti disponibili, mentre restano ancora alcune disponibilità per la sezione riservata ai bambini medi e grandi. La gestione del servizio per il prossimo anno educativo sarà affidata tramite gara, già avviata dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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