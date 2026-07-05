Naturalmente Leopardi Alla Fonte dei Poeti Versi musica e ambiente

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi alla Fonte dei poeti si terrà l’incontro "Naturalmente, Leopardi" su testi del poeta di Recanati. Selezione ed elaborazione drammaturgica di Lucia Ferrati; leggono Lucia Ferrati e Luigi Sica; all’arpa Monica Micheli. Introducono Marco Ferri poeta e Carlo Cerrano (in foto) zoologo. Ingresso libero. Molto prima che si parlasse di crisi ecologica – si legge nelle note – Leopardi aveva già posto una domanda radicale: che cosa accade quando l’uomo si considera misura di tutte le cose? Le pagine raccolte in "Naturalmente, Leopardi" attraversano un pensiero che continua a inquietare il presente. La natura non vi appare come rifugio sentimentale né come paesaggio da contemplare, ma come realtà autonoma, estranea alle attese umane e tuttavia indispensabile alla nostra esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

naturalmente leopardi alla fonte dei poeti versi musica e ambiente
© Ilrestodelcarlino.it - "Naturalmente, Leopardi". Alla Fonte dei Poeti. Versi, musica e ambiente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

I poeti si sfidano nel nome di LeopardiDa domani, all’Orto sul Colle dell’Infinito, prende il via la rassegna “Leopardi a prova di voce”, organizzata dal Fai con il festival “La punta...

Musica, Immagini e Parole dall'Acqua al Golfo dei PoetiDal 22 luglio al 2 agosto, Lerici ospiterà un evento che combina musica, immagini e parole, attirando artisti internazionali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web