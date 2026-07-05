Oggi alla Fonte dei poeti si terrà l’incontro "Naturalmente, Leopardi" su testi del poeta di Recanati. Selezione ed elaborazione drammaturgica di Lucia Ferrati; leggono Lucia Ferrati e Luigi Sica; all’arpa Monica Micheli. Introducono Marco Ferri poeta e Carlo Cerrano (in foto) zoologo. Ingresso libero. Molto prima che si parlasse di crisi ecologica – si legge nelle note – Leopardi aveva già posto una domanda radicale: che cosa accade quando l’uomo si considera misura di tutte le cose? Le pagine raccolte in "Naturalmente, Leopardi" attraversano un pensiero che continua a inquietare il presente. La natura non vi appare come rifugio sentimentale né come paesaggio da contemplare, ma come realtà autonoma, estranea alle attese umane e tuttavia indispensabile alla nostra esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Naturalmente, Leopardi". Alla Fonte dei Poeti. Versi, musica e ambiente

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