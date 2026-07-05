Napoli Allegri potrebbe sorprendere tutti | Quest’idea lo stuzzica

Romelu Lukaku è ancora al Napoli, ma il suo futuro dipende dal ritiro di Castel di Sangro. L’allenatore vuole valutare le sue condizioni in allenamento prima di decidere se confermarlo in rosa. Allegri ha dichiarato che potrebbe sorprendere tutti con una scelta inaspettata. La decisione definitiva sulla permanenza dell’attaccante belga arriverà dopo le valutazioni sul campo.

Romelu Lukaku resta al Napoli ma il suo futuro dipende dal ritiro di Castel di Sangro. Massimiliano Allegri vuole vederlo in campo prima di confermare la permanenza dell’attaccante belga. Lukaku al Napoli: Allegri lo valuta in ritiro. La posizione di Lukaku è tutt’altro che stabile. L’attaccante è reduce da una stagione terribile segnata dall’infortunio di agosto 2025 e dalla morte del padre, evento che lo ha colpito profondamente. Nonostante il contratto ricchissimo che lo lega ai partenopei per un altro anno, la sua conferma non è automatica. Allegri ha deciso di osservarlo personalmente durante i lavori estivi prima di prendere decisioni definitive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli: Allegri incontra il Milan

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