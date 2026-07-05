Un concerto di Ultimo si è svolto all’università di Tor Vergata, attirando numerosi spettatori. L’evento ha visto la partecipazione del rettore, che ha definito l’appuntamento come un esempio di collaborazione tra istituzioni, ricerca e formazione. La serata ha combinato musica e incontri, creando un’occasione di confronto tra pubblico e realtà accademiche. Nessun dettaglio sui numeri di pubblico o sulle esibizioni, ma l’evento è stato presentato come un momento di dialogo tra musica e mondo accademico.

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata rappresenta non solo un grande appuntamento musicale, ma anche un'occasione di collaborazione tra istituzioni, ricerca e formazione. Lo ha sottolineato il rettore dell'Ateneo di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, evidenziando come l'iniziativa abbia coinvolto direttamente studenti e ricercatori, trasformando il live in un laboratorio di innovazione. “E' un evento molto importante per la nostra università perché ci consente, ancora una volta, di riportare la collaborazione interistituzionale al centro e di farne un elemento di grande inclusione”, ha dichiarato Levialdi Ghiron. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musica, rettore Tor Vergata: "Concerto Ultimo modello che può guardare al futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica

Notizie e thread social correlati

Tiralatte, powerbank, borracce e ?cibo leggero: ecco cosa si può portare all’evento di Ultimo a Tor Vergata. Vietati bandiere e striscioni che mostrano marchi aziendali (il concerto sarà registrato)Per l’evento di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio sono ammessi tiralatte, powerbank, borracce e cibo leggero.

Leggi anche: Ultimo pubblica il nuovo album, “Il giorno che aspettavo” e si prepara al concerto-evento a Tor Vergata

Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; Ultimo a Tor Vergata, tutto pronto per il super concerto; Blues in Campus all'Università di Tor Vergata; Ultimo, un concerto da record e città mobilitata: Tor Vergata diventa cuore della musica. Tutte le ultime notizie.

Musica, rettore Tor Vergata: Concerto Ultimo modello che può guardare al futuroIl concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata rappresenta non solo un grande appuntamento musicale, ma anche un'occasione di collaborazione tra istituzioni, ricerca e formazione. Lo ha sottolineato il re ... adnkronos.com

Ultimo a Tor Vergata: Questa non è solo musica: questa è la favola per sempreQuesto non è solo un concerto, questa non è solo musica, questo è il giorno che aspettavo: questa è la favola per sempre.. Così Ultimo ha aperto il concerto, dopo l'inizio con Pianeti e la dedica a ... tg24.sky.it