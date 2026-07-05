Mulac Huileberry 10 l' olio secco per capelli che protegge dagli agenti atmosferici

Da vanityfair.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mulac Huileberry 10 è un olio secco progettato per proteggere i capelli dagli agenti atmosferici. Prima di intervenire sui danni, il prodotto aiuta a prevenire l’aridità, offrendo una soluzione che non unge né appiccica. È pensato per chi cerca un trattamento leggero che mantenga i capelli idratati e protetti durante le esposizioni agli agenti esterni. La formula si distingue per la consistenza secca, facilitando l’applicazione senza appesantire.

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Prima ancora di riparare i danni, dovremmo prevenire l'aridità e in questo senso la categoria di prodotto migliore è l'olio. Ma non uno che unge o appiccica, uno secco come Mulac Huileberry 10. Si compone di dieci oli naturali ed è pensato per nutrire e proteggere i capelli quando vengono messi alla prova da agenti esterni e trattamenti aggressivi. Perfetto per proteggere i capelli dal sole, ma anche per ristrutturare le fibre già stressate. Un prodotto decisamente versatilità. visto che lavora anche sui danni causati dai raggi UV ma anche da phon, strumenti a caldo, decolorazioni e via dicendo. L'olio infatti - qualsiasi olio - è ricco di lipidi e riesce sia a nutrire che trattenere idratazione, sulla chioma proprio come sulla pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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