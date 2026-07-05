Mulac Huileberry 10 è un olio secco progettato per proteggere i capelli dagli agenti atmosferici. Prima di intervenire sui danni, il prodotto aiuta a prevenire l’aridità, offrendo una soluzione che non unge né appiccica. È pensato per chi cerca un trattamento leggero che mantenga i capelli idratati e protetti durante le esposizioni agli agenti esterni. La formula si distingue per la consistenza secca, facilitando l’applicazione senza appesantire.

Prima ancora di riparare i danni, dovremmo prevenire l'aridità e in questo senso la categoria di prodotto migliore è l'olio. Ma non uno che unge o appiccica, uno secco come Mulac Huileberry 10. Si compone di dieci oli naturali ed è pensato per nutrire e proteggere i capelli quando vengono messi alla prova da agenti esterni e trattamenti aggressivi. Perfetto per proteggere i capelli dal sole, ma anche per ristrutturare le fibre già stressate. Un prodotto decisamente versatilità. visto che lavora anche sui danni causati dai raggi UV ma anche da phon, strumenti a caldo, decolorazioni e via dicendo. L'olio infatti - qualsiasi olio - è ricco di lipidi e riesce sia a nutrire che trattenere idratazione, sulla chioma proprio come sulla pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mulac Huileberry 10, l'olio secco per capelli che protegge dagli agenti atmosferici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché dovresti proprio inserire l'olio secco nella tua routine di cura per pelle, barba e capelliL'articolo spiega che l'olio secco può essere utilizzato su pelle, barba e capelli.

Mobili da giardino resistenti agli agenti atmosfericiI mobili da giardino sono soggetti a deterioramento causato dagli agenti atmosferici, che ne influenzano la durata e la conservazione.

Argomenti più discussi: L'olio viola che protegge i capelli dagli agenti atmosferici esterni lasciandoli leggeri, non unti e profumati; Questi oli per capelli nutrono la chioma in Estate a la rendono super setosa.

L'olio viola che protegge i capelli dagli agenti atmosferici esterni lasciandoli leggeri, non unti e profumatiMulac Huileberry 10 è l’olio-siero con 10 oli naturali che nutre, protegge e aiuta a mantenere i capelli morbidi. Ecco perché andrebbe inserito nella routine estiva ... vanityfair.it

Mulac: Huileberry 10, l’elisir per i capelli perfettiMulac lancia il suo primo prodotto dedicato alla cura dei capelli, Huileberry 10, magico elisir per capelli quasi del tutto naturale e 100% miracoloso. Dopo 3 anni in cui Mulac ha cambiato il mondo ... velvetstyle.it