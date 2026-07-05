Dal 3 al 5 agosto si svolgono le finali della Mountain Bike World Series a La Thuile, trasmesse in diretta. La competizione segue un debutto del 2025 molto apprezzato, con atleti, team e pubblico che hanno lodato l’organizzazione e i tracciati. La manifestazione coinvolge diverse discipline della mountain bike, attirando numerosi spettatori e appassionati da tutto il mondo.

Dopo il debutto memorabile del 2025, apprezzato da atleti, team e pubblico per l’alto livello organizzativo e la qualità dei tracciati, dal 3 al 5 luglio La Thuile sta vivendo un nuovo capitolo della WHOOP UCI Mountain Bike World Series: accanto alle prove di Downhill e Enduro, entrano in programma anche le discipline del Cross Country, con le gare di XCO (cross-country Olympic) e XCC (short track). Guarda in diretta le finali maschili e femminili. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Mountain Bike World Series da La Thuile: le finali IN DIRETTA

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UCI MOUTAIN BIKE WORLD SERIES LA THUILE: Gabriel Borre lungo il percorso

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