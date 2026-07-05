Nella quinta tappa della Coppa del Mondo di mountain bike a La Thuile, i francesi hanno conquistato il podio maschile, con Luca Martin al primo posto, seguito da Mathis Azzaro e Adrien Bochis. Durante la gara, uno dei concorrenti ha subito una caduta, rimanendo sesto. La vittoria è stata ottenuta con un margine significativo rispetto agli altri atleti.

Dominio della Francia nella gara maschile della quinta tappa della Coppa del Mondo di mountain bike a La Thuile. Il podio è infatti monopolizzato dai francesi con la vittoria di Luca Martin davanti ai connazionali Mathis Azzaro ed Adrien Bochis. Sfortunato Simone Avondetto, che è rimasto vittima di una caduta, quando era nel gruppo di testa, chiudendo poi al sesto posto. Nei primi tre giri, infatti, sono stati proprio i tre francesi e Avondetto che hanno provato ad allungare, prendendo qualche secondo di vantaggio su un altro gruppetto con il britannico Charlie Aldridge e l’americano Bjorn Riley. Nel quinto giro, purtroppo è arrivata la caduta di Avondetto, che per fortuna non è mai finito a terra, ma è stato sbalzato giù dalla bici e quasi fuori dal percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain Bike, tripletta francese a La Thuile. Avondetto cade ed è sesto

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