moto quanto costa e cosa serve per una giornata in pista

Per una giornata in pista, il costo complessivo può variare tra 200 e 400 euro, considerando noleggio, iscrizione e eventuali servizi aggiuntivi. È necessario avere una moto adeguata alle condizioni della pista, un casco integrale, tuta, guanti e stivali protettivi. Spesso si richiede anche una tessera assicurativa specifica e il pagamento di una quota di iscrizione. Alcuni circuiti prevedono anche il riscaldamento delle gomme e il supporto di tecnici specializzati.

C’è un momento nella vita di ogni motociclista in cui la strada non basta più. Non perché venga meno il piacere del viaggio o della piega del fine settimana, ma perché nasce una curiosità diversa: capire davvero fino a dove possono arrivare le proprie capacità, e quelle della propria moto, lontano da traffico, limiti di velocità e imprevisti vari. È qui che entrano in scena i track day, le giornate di prove libere in circuito che continuano a conquistare sempre più appassionati. Girare in pista, d’altro canto, è una di quelle esperienze che ogni amante delle due ruote dovrebbe concedersi almeno una volta nella vita, ma farlo bene, in sicurezza e senza improvvisare, può costare parecchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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LA SXV450 NON è la moto per te! I costi di una giornata in pista

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