montano choc anafilattico la vita appesa a un filo

Aldo Montano ha raccontato di aver vissuto un choc anafilattico, descrivendo di aver rischiato di perdere la vita. L’atleta, ora in grado di parlare dell’esperienza, ha espresso preoccupazione per la superficialità e l’impreparazione ancora presenti nel trattamento delle allergie alimentari. Ha lanciato un appello affinché si faccia maggiore attenzione e si evitino situazioni di sottovalutazione che mettono a rischio la vita delle persone allergiche.

Ora che lo può raccontare, Aldo Montano può permettersi di lanciare un appello, che è anche un po' un'accusa: «Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. Quando una persona informa il personale di avere un'allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto». Quella vita che lo sciabolatore livornese, 47 anni, campione olimpico individuale ad Atene 2004, cinque medaglie olimpiche in una carriera lunghissima, 12 mondiali e 11 europee, stava per vedersi restituita stracciata, inutilizzabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: «I. La mia vita appesa a un filo»

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Grande spavento per Aldo Montano: choc anafilattico al ristorante e corsa in ospedale. Basta superficialità, ho rischiato la vita positanonews.it/2026/07/aldo-m… #AldoMontano #ChocAnafilattico #Ristorante #Salute #Ospedale x.com

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