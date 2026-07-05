Mondiali l' Australia eliminata dà fiducia al ct Popovic

Dopo l'eliminazione dai Mondiali, l'Australia ha deciso di confermare l'incarico al commissario tecnico Tony Popovic. Diversi allenatori di altre nazionali sono stati sollevati dall’incarico o si sono dimessi in seguito alla fase finale del torneo. La federazione australiana ha comunicato di mantenere la guida tecnica con Popovic, senza annunciare cambiamenti nel suo staff. La decisione è stata presa nonostante l'esito negativo della squadra nel torneo.

Molti ct si sono dimessi o sono stati esonerati dopo l'eliminazione dai mondiali delle rispettive nazionali, ma l'Australia ha deciso di dare ancora fiducia a Tony Popovic. Il tecnico 53enne è finito nel mirino per alcune decisioni che avrebbero contribuito alla sconfitta ai rigori contro l'Egitto nei 16i dei Mondiali. Tra queste la decisione di sostituire ai supplementari il portiere titolare, Patrick Beach, schierando Mathew Ryan, che non ha fatto alcuna parata nei rigori e anche per averne fatto calciare uno al 19enne Herrington, che lo ha sbagliato. "Ogni tifoso avrà la sua idea su cosa si sarebbe potuto fare meglio ma Popovic e lo staff sono sempre nella posizione migliore per valutare quel che serve. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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