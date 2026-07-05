Mondiali l’arbitro uzbeko Tantashev entra nella storia in Francia | Voto 1 fa correre il gioco ma è contraddittorio

Da ilnapolista.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ottavo di finale dei Mondiali tra Francia e Paraguay, l'arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev ha ricevuto un voto di 1 da L’Equipe. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un rigore di Kylian Mbappé. La sua gestione della partita è stata criticata, ritenuta contraddittoria, anche se ha permesso di far proseguire il gioco.

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Nell’ottavo di finale dei Mondiali tra Francia e Paraguay, terminato 1-0 grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé, ha fatto molto discutere l’arbitraggio dell’uzbeko  Ilgiz Tantashev, tant’è che L’Equipe, nelle sue pagelle, gli ha dato voto 1. E’ stata la valutazione più bassa dall’inizio della Coppa del Mondo. In Francia-Paraguay protagonista è stato l’arbitro Tantashev. In particolare, spiega il quotidiano sportivo francese, Tantashev ha lasciato correre molto il gioco, in linea con le direttive di questo Mondiale, ma quest’approccio ha mostrato anche i suoi limiti: L’outsider sudamericano non sembrava avere né l’intenzione né i mezzi per giocare davvero e, per i Bleus, sarebbe stato più semplice riuscirci se fossero rimasti più spesso in piedi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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