Mondiali c’è Inghilterra-Messico | il problema dell’altitudine la maledizione del quinto partido e lo spettro della Mano de Dios di 40 anni fa

L’Inghilterra affronta il Messico ai Mondiali in un match segnato da problemi di altitudine e dal timore della “maledizione del quinto partita”. Ricorda il 22 giugno 1986, quando allo stadio Azteca si giocavano i quarti di finale tra Inghilterra e Argentina, terminato 2-1 per l’Albiceleste con le due reti di Maradona, tra cui la celebre “Mano de Dios”. Da allora, si parla di una possibile “maledizione” legata ai quarti di finale.

Era il 22 giugno 1986. Allo stadio Azteca di Città del Messico si giocavano i quarti di finale della Coppa del Mondo: Inghilterra contro Argentina. Finì 2 a 1 per l’Albiceleste, grazie a due reti di Diego Armando Maradona diventate leggendarie e conosciute come « la Mano de Dios » e « il Gol del Secolo ». Quarant’anni dopo l’Inghilterra tornerà in quell’impianto, per giocare contro il Messico gli ottavi di finale del Mondiale americano. Uno stadio che rievoca fantasmi, « una cicatrice che non si rimarginerà mai », scrive il Guardian. La leggenda dello stadio Azteca di Città del Messico. Lo stadio Azteca è uno degli stadi più leggendari della storia del calcio. 🔗 Leggi su Open.online

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Messi walking instead of running may spell disaster for Argentina

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