Mondiali 2026 Brasile-Norvegia stasera | dove vederla orario e chi passa il turno

Stasera al MetLife Stadium si gioca Brasile contro Norvegia, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. È una sfida decisiva per l'accesso ai quarti di finale. La partita inizia alle 20:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva. La squadra brasiliana, guidata da Vinicius, affronta quella norvegese, con Haaland in campo. La vincente avanzerà nel torneo.

Stasera al MetLife Stadium la sfida da dentro o fuori tra la Seleção di Vinicius e i vichinghi di Haaland per un posto nei quarti di finale del Mondiale 2026: info, orari e tv. I fari del calcio mondiale sono tutti puntati sul MetLife Stadium (denominato per il torneo come New York New Jersey Stadium) di East Rutherford, dove stasera andrà in scena un elettrizzante ottavo di finale tra il Brasile e la Norvegia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 22:00 italiane (le 16:00 locali). La formula è quella spietata dell'eliminazione diretta: chi vince vola ai quarti di finale, chi perde torna a casa. Ecco tutte le informazioni su dove vederla e l'orario preciso del calcio d'inizio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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MONDIALI 2026: BRASILE - NORVEGIA STASERA SU RAI 1

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