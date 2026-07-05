Mondiale 2026 | le partite del 5 luglio

Le partite degli ottavi di finale ai Mondiali 2026 si giocano domenica 5 luglio al New York New Jersey Stadium. La giornata segna un passaggio cruciale nel torneo, con le sfide che si fanno sempre più decisive. Dopo le partite dei sedicesimi e le sorprese delle prime eliminazioni, il percorso verso la finale del 19 luglio si fa più breve e intenso. La manifestazione entra nel vivo, con le squadre pronte a dare il massimo per avanzare ulteriormente.

Domenica di ottavi ai Mondiali 2026: il New York New Jersey Stadium apre le porte a una sfida che profuma già di storia. Dopo giornate infuocate tra sedicesimi e sorprese, il tabellone si stringe e il countdown verso la finale del 19 luglio si fa sempre più serrato. Il 5 luglio porta in scena un solo, grande crocevia: Brasile-Norvegia, il match che promette scintille tra tradizione e nuova generazione del calcio internazionale. Brasile-Norvegia. Il Brasile arriva a questo appuntamento da capolista assoluta del proprio girone, il gruppo C, chiuso al comando con 7 punti e una differenza reti monstre di +6. Il cammino dei verdeoro non è stato però privo di sussulti: il pareggio d’esordio contro il Marocco, firmato dal gol di Vinicius Junior, ha subito segnalato che questa Seleção avrebbe dovuto sudarsi ogni traguardo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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