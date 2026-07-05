Guido Monaco ha commentato la prossima sfida di Jannik Sinner, sottolineando che il suo avversario, Mochizuki, ha una buona velocità sia di testa sia di gambe. Tuttavia, Monaco ha evidenziato una differenza di cilindrata tra i due, senza specificare ulteriori dettagli tecnici. La discussione è avvenuta durante la trasmissione TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo.

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato del prossimo avversario di Jannik Sinner e del possibile tabellone dell’azzurro. Un qualificato il prossimo avversario di Sinner: “ Mochizuki è veloce sia di testa sia di gambe, ha i giusti tempi per prendere la rete e ha qualità con la volée, per il tennis di oggi è decisamente notevole dal punto di vista tecnico: non potrebbe essere altrimenti, in mancanza di potenza, la differenza di cilindrata con Sinner è enorme “. Sorprese in tabellone, ma solo fino ai quarti per l’azzurro: “ Jodar mi sembrava molto stanco, consumato, con poca energia, era alla frutta, con quello che ha giocato in questa sua prima stagione, mi sembra anche normale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco avverte Sinner: “Mochizuki veloce sia di testa sia di gambe. Ma c’è una differenza di cilindrata”

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