Una persona è stata ferita a Milano in un episodio di violenza che ha attirato l’attenzione politica. La deputata della Lega Simonetta Matone ha commentato l’accaduto, affermando che il giovane straniero coinvolto dovrà affrontare conseguenze e che bisogna agire prima che sia troppo tardi. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli osservatori, con richiami alla necessità di interventi più severi. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Sangue a Milano. L'azione criminale del 22enne gambiano ha suscitato lo sdegno di molti osservatori politici. Tra cui la deputata della Lega Simonetta Matone, che ha spiegato chiaramente quale dovrà essere il futuro del giovane straniero. "Se è presente illegalmente in Italia va subito espulso prima che raggiunga l'obiettivo dichiarato di fare altre vittime - ha detto l'ex magistrato -. Lamin Saidilly, 22 anni, figlio di genitori gambiani dal carcere ha fatto sapere che ci riproverà. Intanto il nostro pensiero va all'uomo inerme che ha colpito vigliaccamente con 20 coltellate ed è in gravi condizioni. La magistratura deve collaborare per arginare la violenza che sta rendendo Milano più pericolosa degli anni 70 quando imperversava la mala di Francis Turatello". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano, Matone senza pietà sul gambiano: "Prima che sia troppo tardi"

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