Domani arriverà a Milano il nuovo allenatore del club, pronto a iniziare ufficialmente il suo incarico. Prima di mettersi al lavoro, si recherà sul campo per un primo giro di ricognizione. La sua prima giornata sarà dedicata a conoscere l'ambiente e i giocatori a disposizione, in vista delle prime sessioni di allenamento. Nessun altro dettaglio riguardo alle attività previste è stato comunicato.

L'attesa è ormai finita. Domani inizierà ufficialmente la nuova era di Rúben Amorim al Milan. Il nuovo allenatore rossonero, infatti, è atteso domani a Milano per iniziare a prendere confidenza con il suo nuovo mondo lavorativo, anticipando 'il raduno'. Milan, l'ora di Amorim: ecco le parole di Freitas. Il programma del tecnico portoghese è già ben definito: domani sarà il giorno delle formalità e dei vertici di mercato, mentre martedì invece è prevista la prima visita al centro sportivo di Milanello. Per decifrare identikit tattico del nuovo allenatore del Milan, Carlo Pellegatti ha voluto ospitare sul proprio canale YouTube Carlos Freitas, direttore sportivo portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Freitas: "Amorim deve partire da quello che ha a disposizione"

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Amorim Milan, CHI È e COME GIOCA: modulo e analisi tattica

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