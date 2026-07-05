Il Milan ha fissato tra 60 e 70 milioni di euro il prezzo per la cessione di Rafael Leão, che sembra vicino a lasciare il club dopo una stagione caratterizzata da critiche alle sue prestazioni. L’attaccante portoghese aveva già annunciato la volontà di cercare nuove opportunità al termine dell’annata. La società sta valutando le offerte e le trattative sono in corso. Leão potrebbe lasciare il club nei prossimi mesi, ma ancora non ci sono accordi definitivi.

Dopo un’annata difficile, caratterizzata da numerose critiche sulle sue prestazioni, Rafael Leão sembra molto vicino a lasciare il Milan. Lo stesso attaccante portoghese, al termine della stagione, aveva dichiarato di essere pronto a lasciare Milanello, in cerca di nuove sfide. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse di alcuni club inglesi, tra cui il Tottenham, mentre Galatasaray e Fenerbahçe osservano gli sviluppi. Dopo la nomina del connazionale Amorim sulla panchina rossonera, si è parlato di un possibile ripensamento da parte di Leão, ma tra il calo delle prestazioni e le dichiarazioni rilasciate, una buona parte della tifoseria spera che il portoghese lasci il Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan, Leão resta in uscita: la società chiede tra i 60 e i 70 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leão rientra nella top 100 della storia del Milan A voi i commenti

Notizie e thread social correlati

Leao-Milan, addio da oltre 60 milioni: c’è la svoltaL’attaccante della nazionale portoghese ha segnato una traversa con un tiro a giro e poi ha servito un assist decisivo per il nuovo centravanti del...

Leggi anche: Milan, fissato il prezzo. Leao via per 60 milioni

Temi più discussi: Leao e le chance di permanenza al Milan con Amorim, Romano: Ve lo confermo al 100%: cosa succede; Fonseca, Conceiçao, Leao, Ramos, i rivali Mendes e Amorim: è un Milan in salsa portoghese; Leao verso l'addio, Pulisic resta al centro del progetto: il Milan prepara la rivoluzione offensiva -; Milan, telefonata Leao-Amorim in queste ore: la situazione.

Ordine avvisa il #Milan: Il nodo principale resta sempre lo stesso: c’è qualche amatore per Leão? #SempreMilan #calciomercato x.com

Rafael Leao resta tra i possibili partenti: il futuro al Milan è ancora tutto da scrivere. Piovono confermeLeao continua a essere al centro delle strategie di mercato: possibili sviluppi nelle prossime settimane Il futuro di Rafael Leão continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Milan. Nonost ... msn.com

Il nuovo Milan di Amorim sta nascendo ai Mondiali: chi parte, chi resta e chi arriva tra Leao, Pulisic, Modric, Rabiot e RamosRivoluzione Milan: centrocampo in trasformazione con uscite Fofana e Loftus-Cheek, idee su Jashari, Rabiot e Modric. Leao verso addio, Pulisic resta. sport.virgilio.it

Le proteste dei tifosi del AC Milan sono arrivate ovunque: da Milano a Imola, passando per Roma, Napoli e persino all'estero, a Londra, Amsterdam e oltre. reddit