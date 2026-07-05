Il Milan Futuro ha ufficialmente la sua nuova guida tecnica per la stagione 2026-2027. Attraverso una nota ufficiale rilasciata nel pomeriggio di ieri, il club rossonero ha annunciato l'ingaggio di Sergio Navarro Barquero (classe 1979) come nuovo allenatore della Seconda Squadra, pronta a scendere in campo nel prossimo campionato di Serie D. Il tecnico andaluso raccoglie l'eredità di Massimo Oddo, che ha concluso la sua collaborazione con la società di Via Aldo Rossi nei giorni scorsi. La prestigiosa carriera internazionale di Navarro Barquero. Il profilo del nuovo mister rossonero vanta un background internazionale di altissimo livello nel calcio giovanile e professionistico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Futuro, ufficiale la scelta dell'allenatore: è il re del vivaio che ha stupito l'Europa

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