Il club sta riorganizzando il centrocampo, con il tecnico che ha deciso quali giocatori mantenere. In questi giorni si sono svolte varie riunioni per definire le strategie di mercato e valutare eventuali cessioni. L’obiettivo è costruire una rosa più adatta alle esigenze del prossimo campionato. La discussione riguarda anche le possibili operazioni di mercato per rafforzare la squadra e ottimizzare gli spazi disponibili.

Negli ultimi giorni si stanno tenendo diverse riunioni in casa rossonera per stabilire obiettivi di mercato ed eventuali cessioni per formare la rosa della prossima stagione. Un argomento molto discusso tra Amorim e la dirigenza è quello della situazione a centrocampo: l’allenatore ha fatto chiarezza su quali saranno i giocatori in rosa da valutare nel pre-stagione, con buone chance di permanenza, e quali invece non rispecchiano le caratteristiche da lui richieste, costringendoli a fare le valigie qualora arrivassero offerte. Diversi nomi in uscita. A centrocampo ci sarà da fare piazza pulita con i giocatori che, per diversi motivi, non... 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, centrocampo in ristrutturazione: Amorim sceglie i suoi uomini

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