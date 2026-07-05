Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, dopo una breve tregua. Un’area di alta pressione si è rafforzata sull’Europa e provoca un aumento delle temperature nel paese. Le temperature crescono in modo graduale, iniziando dalle regioni occidentali e poi estendendosi al versante adriatico e al Sud. La situazione si mantiene stabile per tutta la settimana, con valori che raggiungeranno livelli elevati nelle zone interessate.

La tregua è finita. L’area di alta pressione che si è instaurata sull'Europa inaugura una nuova fase di caldo intenso per l'Italia. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, prima nelle regioni occidentali e successivamente anche sul versante adriatico e al Sud. Il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, con pochi e isolati fenomeni temporaleschi per lo più pomeridiani e concentrati lungo i rilievi. La buona notizia è che, stando ai modelli, l'ondata di calore non dovrebbe raggiungere in modo diffuso i valori eccezionali registrati nella seconda parte di giugno; la cattiva è che queste condizioni potrebbero protrarsi almeno fino alla metà del mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Gazzetta.it - Meteo della settimana: nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO. SECONDA ONDATA DI CALDO, QUANTO DURERA' TENDENZA

Notizie e thread social correlati

Caldo africano: in arrivo nuova ondata di afa sull’Italia, temperature oltre 30 gradi anche in ToscanaUna nuova ondata di caldo africano è prevista sull’Italia, con temperature che supereranno i 30 gradi anche in Toscana.

Meteo, sull’Italia è caldo record: fino a 39°C questa settimana. Ecco le città più a rischio e quando finirà quest’ondata di calore estremoQuesta settimana le temperature massime raggiungono fino a 39°C in alcune città italiane.

Temi più discussi: Nuova ondata di calore nel weekend in Lombardia: bollino rosso per le radiazioni Uv; Temporali intensi, allerta in Emilia-Romagna. E c’è la data della nuova ondata di calore; Meteo, dal 5 luglio alta pressione in rinforzo: caldo ma senza picchi estremi; Caldo record, sarà un luglio estremo: tregua finita, al via la lunga estate bollente.

Il boom dell'intelligenza artificiale si sta scontrando con una nuova minaccia: il caldo estremo. Le condizioni meteo avverse stanno mettendo a dura prova i data center per l'AI, già sovraccarichi. L'aumento della domanda di aria condizionata, infatti, può sovrac x.com

Ti dispiacerebbe condividere questi grafici dei dati meteo della tua città di Google? reddit

Meteo: caldo nuovamente intenso a inizio settimana, ma non per tutti! La tendenzaOggi (domenica 5 luglio) caldo in leggero aumento ma senza gli eccessi della recente ondata di calore. Pochi temporali e tanto sole: previsioni. meteo.it

Meteo, previsioni della settimana regione per regione: caldo anomalo e anticipo d'estate con temperature fino a 25 gradi, da venerdì cambia tuttoMeteo, le previsioni della settimana. Sole e clima mite quasi estivo fino a giovedì, da venerdì cambia tutto però con rovesci e calo termico. Domani prosegue la fase anticiclonica con sole e clima ... corriereadriatico.it