Meteo arriva l' anticiclone | al via una lunga fase di caldo sull' Italia
Oggi in Italia inizia una lunga fase di caldo intenso, causata dall’arrivo di un vasto anticiclone che si estende su tutto il bacino del Mediterraneo. Le condizioni meteorologiche precedenti, caratterizzate da correnti instabili e temporali, vengono sostituite da tempo stabile e temperature superiori alle medie stagionali. Questa situazione dovrebbe durare per diversi giorni, con valori di temperatura che si manterranno elevati e condizioni di tempo soleggiato.
Inizia oggi una lunga fase di caldo intenso che abbraccerà progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Le correnti instabili e i temporali degli ultimi tempi lasciano ora il posto a un vasto anticiclone, destinato a dominare incontrastato e a spingere le colonnine di mercurio verso valori ben oltre le medie climatiche. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova e decisa svolta, guidata dall’avanzata di un vasto campo anticiclonico, i cui primi effetti si manifesteranno in modo evidente a partire da domenica 5 luglio, con una maggiore stabilità atmosferica su tutta Italia, da Nord a Sud. Temperature... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Vampata caldo, crollo termico, arriva l'A. Azzorre
Notizie e thread social correlati
Meteo: arriva una lunga fase di caldo intenso, Italia sotto l’anticicloneUna vasta area di alta pressione porta un’ondata di caldo intenso in Italia, con temperature in aumento e condizioni atmosferiche stabili.
Meteo Campania, estate rovente al via: da oggi caldo in aumento e anticiclone subtropicale sull’ItaliaDa lunedì 22 giugno, una nuova ondata di caldo investirà la regione, con il sole e temperature che continueranno a salire.
Temi più discussi: Quando e dove finisce il caldo afoso? Le previsioni meteo; Addio caldo africano, arriva la rinfrescata: quanto dura e quando può tornare l’afa; Resta protagonista l'anticiclone di blocco; Martedì 30 il tempo potrebbe cambiare in Italia: l'anticiclone delle Azzorre prenderà il sopravvento?.
ILMETEO.IT * ARRIVA L’ANTICICLONE, AL VIA UNA LUNGA FASE DI CALDO SULL’ITALIA, PARLA GUSSONI agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/ilm… x.com
Meteo: arriva l'anticiclone, al via una lunga fase di caldo sull'Italia, parla Gussoni facebook
Meteo, arriva l'anticiclone: al via una lunga fase di caldo sull'ItaliaInizia oggi una lunga fase di caldo intenso che abbraccerà progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Le correnti instabili e i temporali degli ultimi tempi lasciano ora il pos ... msn.com
TEMPORALI E GRANDINE: L'Anticiclone Va KO! – METEO Fino 1° Luglio reddit
Meteo weekend: arriva l’anticiclone delle Azzorre con caldo tipicamente estivo e qualche temporaleMeteo weekend - il primo weekend di luglio vedrà l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre anche sull'Italia, tempo stabile e caldo nella norma ... centrometeoitaliano.it