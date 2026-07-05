Meteo arriva l' anticiclone | al via una lunga fase di caldo sull' Italia

Notizia in breve

Oggi in Italia inizia una lunga fase di caldo intenso, causata dall’arrivo di un vasto anticiclone che si estende su tutto il bacino del Mediterraneo. Le condizioni meteorologiche precedenti, caratterizzate da correnti instabili e temporali, vengono sostituite da tempo stabile e temperature superiori alle medie stagionali. Questa situazione dovrebbe durare per diversi giorni, con valori di temperatura che si manterranno elevati e condizioni di tempo soleggiato.