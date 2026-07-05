Lionel Messi e Sidny Lopes Cabral hanno entrambi vissuto finali di partita con esiti opposti. Nella sfida tra Argentina e Capo Verde, Messi ha contribuito alla vittoria della sua nazionale, mentre Cabral ha visto il suo team perdere. Questi incontri, con storie così diverse, sono tra i momenti che rendono i Mondiali di calcio un evento speciale, anche quando l’Italia non è in campo.

È per partite come Argentina-Capo Verde, che fondono le storie incredibili di Lionel Messi e di Sidny Lopes Cabral, che i mondiali di calcio restano un evento unico, anche quando l’Italia è a casa e possiamo solo essere spettatori delle imprese altrui. Uno è il più grande di tutti i tempi per i record che continua ad aggiornare, l’altro è stato eroe nazionale per qualche minuto, ma resta comunque il protagonista di una bella favola, di quelle che solo il calcio sa regalare. La pulce eterna. Lionel Messi ha 39 anni, non è neanche il più anziano ai mondiali e la longevità non è più un tabù nello sport mondiale. Ma arrivare a questa età riuscendo ad essere così decisivo è tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Messi e Cabral: stessa favola, finali diversi

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Gol di Sidny Lopes Cabral di Capo Verde che aveva pareggiato la partita 2-2 contro l'Argentina a quel punto reddit