Nella giornata di oggi sono stati identificati oltre 350 giovani durante un'operazione delle forze dell'ordine al Colosseo, con 10 arresti e 9 denunce. L’intervento, disposto dal ministro dell’Interno, ha coinvolto carabinieri e polizia di stato per contrastare le gang giovanili, il microcriminalità e i disturbi alla quiete pubblica nell’area. L’operazione si è concentrata sulla repressione di comportamenti considerati disturbanti e sul ripristino della sicurezza pubblica.

Oltre 350 identificati, 10 arresti e 9 denunciati. È il bilancio del blitz di carabinieri e polizia di stato al Colosseo su indicazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, contro le gang giovanili e i fenomeni di microcriminalità, degrado e disturbo alla quiete pubblica. Dalle 18 di venerdì le forze dell’ordine hanno cinturato tutta l’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali. Chiuse tutte le direttrici. Centinaia le identificazioni di persone quasi tutte extra comunitarie. Arresti e denunce per reati che vanno dal possesso di coltello a serramanico, tirapugni, rapina, indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, divieto di sorvolo, esercizio abusivo dell’attività di guida turistica, droga e furto aggravato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, la retata e il pugno durissimo contro i maranza del Colosseo: "Lo Stato c'è"

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