Melloni socio nazionale dei Lincei | Un onore per tutto il nostro ateneo

Alberto Melloni, professore di Storia del cristianesimo, è stato eletto socio nazionale dei Lincei, la più antica accademia europea. La nomina riguarda la categoria di storia e geografia storica e antropica, e l’annuncio è stato dato dai membri dell’istituzione. Melloni ha 67 anni ed è docente all’Università di Modena e Reggio Emilia. La nomina è stata definita un onore per il suo ateneo.

Alberto Melloni, 67 anni, professore ordinario di Storia del cristianesimo al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, è stato eletto dai membri della più antica Accademia d’Europa nella classe di scienze morali, storiche e filologiche, per la categoria iv, storia e geografia storica e antropica. "L’elezione a socio nazionale Linceo rappresenta uno dei riconoscimenti più alti della vita scientifica e culturale italiana", si legge in una nota di Unimore. L’ Accademia Nazionale dei Lincei, fondata a Roma nel 1603, è la più antica accademia scientifica nazionale del mondo e annoverò Galileo Galilei tra i suoi primi membri. Oggi è ente pubblico non economico di alta cultura e promuove la ricerca e la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro espressioni più autorevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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