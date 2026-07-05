Matteo Berrettini volta pagina con Peggy Gou | a Wimbledon c’è un dettaglio che racconta molto più di una foto

Matteo Berrettini è stato fotografato insieme a Peggy Gou durante il torneo di Wimbledon. La foto mostra i due seduti vicini, con lui che sorride e lei che ascolta attentamente. La scena è stata scattata vicino agli spazi dedicati ai giocatori, senza dichiarazioni ufficiali. Nessun dettaglio sui loro rapporti o eventuali incontri successivi. La presenza di entrambi nello stesso luogo è stata confermata da fonti ufficiali del torneo.

Il cuore di Matteo Berrettini batte di nuovo, e questa volta lo fa al ritmo della musica elettronica internazionale. Mentre il tennista romano torna protagonista sui campi in erba di Wimbledon, dove ha ritrovato la competitività che lo aveva consacrato, sugli spalti londinesi è apparsa una presenza che ha fatto impazzire i fan più attenti: Peggy Gou, dj e producer sudcoreana di fama mondiale. Una conferma che il campione azzurro ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Vanessa Bellini, ballerina del corpo di ballo del tour di Tiziano Ferro. La storia tra Berrettini e la Bellini, sempre vissuta con estrema riservatezza e mai davvero ufficializzata sui social, sembra essere giunta al capolinea nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Berrettini volta pagina spunta Peggy Gou, la ex rompe il silenzio

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Matteo Berrettini via Instagram reddit

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