Matrimonio di Aurora Ramazzotti le lacrime di mamma Michelle e la dedica di Eros | Siete un miracolo

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'atmosfera sospesa a metà tra l'evento mondano e un'intima giornata dal forte valore familiare. Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trasformato il suggestivo Castello Xirumi Serravalle di Lentini, nel Siracusano, nel teatro di una celebrazione perfetta, fatta di sorrisi, applausi e momenti di commozione. A cominciare da mamma Michelle Hunziker, visibilmente emozionata nel leggere una lettera dedicata alla figlia: "Sei una donna straordinaria", ha detto con lacrime di gioia negli occhi davanti a un parterre di ospiti che comprendeva anche Laura Freddi, Serena Autieri, Jonathan Kashanian, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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