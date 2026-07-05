Un'atmosfera sospesa a metà tra l'evento mondano e un'intima giornata dal forte valore familiare. Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trasformato il suggestivo Castello Xirumi Serravalle di Lentini, nel Siracusano, nel teatro di una celebrazione perfetta, fatta di sorrisi, applausi e momenti di commozione. A cominciare da mamma Michelle Hunziker, visibilmente emozionata nel leggere una lettera dedicata alla figlia: "Sei una donna straordinaria", ha detto con lacrime di gioia negli occhi davanti a un parterre di ospiti che comprendeva anche Laura Freddi, Serena Autieri, Jonathan Kashanian, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Matrimonio di Aurora Ramazzotti, le lacrime di mamma Michelle e la dedica di Eros: "Siete un miracolo"

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Aurora Ramazzotti debutta con un EP dedicato al marito nel giorno delle nozze

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Temi più discussi: Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli scatti del primo sì in Sicilia; Tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: 3 giorni di vip retreat al Castello Xirumi, invitati top secret; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo: per la coppia rito civile a Militello in Val di Catania.

Un regalo d'amore unico per il matrimonio: Aurora Ramazzotti presenta il suo primo Ep live al Castello di Xirumi Serravalle. Il progetto dedicato al marito Goffredo Cerza racconta dieci anni di vita insieme, la quotidianità e la gioia della maternità. © Ufficio stam x.com

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