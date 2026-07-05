Marito di Roccella disperso la ministra rompe il silenzio dopo la tragedia del lago di Vico | Grazie per l’affetto momento per me lacerante

La ministra ha commentato la scomparsa del marito, disperso nel lago di Vico, definendo il momento come molto doloroso. Ha ringraziato pubblicamente per il sostegno ricevuto e ha detto di stare cercando di rispondere personalmente a chi le ha espresso solidarietà. Ha aggiunto di apprezzare i messaggi di vicinanza arrivati durante questa fase difficile, sottolineando di aver bisogno di tempo per affrontare la situazione.

«Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie». Per la prima volta, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella è intervenuta sulla tragedia al lago di Vico, dove suo marito, Luigi Cavallari, risulta disperso da sabato scorso dopo essersi tuffato dalla barca con cui stava facendo una gita con la moglie. Le ricerche. 🔗 Leggi su Open.online

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