Shilton, portiere inglese di quel match, ha parlato della partita e della famosa mano di Maradona. Ha detto di aver ormai superato l’episodio e di averlo messo alle spalle. Il gesto di Maradona, avvenuto durante i quarti di finale dei Mondiali del 1986, ha deciso la partita, che si concluse con la vittoria dell’Argentina. Sono passati quarant’anni da quell’evento, ancora ricordato come uno dei momenti più discussi del calcio.

Quest’anno sono quarant’anni dalla “ Mano de Dios ” di Diego Armando Maradona, il gesto che portò l’Argentina a vincere contro l’Inghilterra ai Mondiali 1986. Il Telegraph ha intervistato l’allora portiere inglese che subì il gol, Peter Shilton. Shilton: “Maradona colpì con la mano il pallone perché stavo per prenderlo”. “ Dopo quattro decenni, è giunto il momento di lasciarsi tutto alle spalle “, ha dichiarato l’ex portiere. “ Ho deciso di mettere fine a quella che definisco una vecchia ruggine, perché ormai sono passati quarant’anni. Per tanti anni mi sono portato dentro un certo risentimento. Negli ultimi anni sono stato diverse volte a Buenos Aires e la gente lì è stata fantastica con me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maradona, la mano de Dios raccontata da Shilton: “Ormai mi sono lasciato tutto alle spalle”

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