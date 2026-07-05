Durante un evento al Madison Square Garden, Travis Kelce, famoso per le vittorie nei Super Bowl e attuale partner di Taylor Swift, ha partecipato a uno show. La presenza dell’atleta e della cantante ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La location, nota come uno dei luoghi più esclusivi degli Stati Uniti, è stata teatro di questa apparizione pubblica. Kelce e Swift sono stati visti insieme prima dell’inizio dello spettacolo.

Il Madison Square Garden, e nessun altro posto al mondo. Perché, diciamolo chiaramente: se sei Travis Kelce, l'eroe dei tre Super Bowl con i Kansas City Chiefs prestato allo showbiz, e fai coppia con Taylor Swift, è facile immaginare che il tuo matrimonio non possa celebrarsi su una spiaggia dei Caraibi. Nell'immaginario collettivo servirebbe un palcoscenico all'altezza della loro fama. E quale luogo migliore del Madison Square Garden? Negli ultimi mesi la rete è stata invasa da racconti e indiscrezioni che immaginano un matrimonio spettacolare: mille invitati senza smartphone, Adam Sandler nelle vesti di officiante e il tabellone dei Knicks illuminato da un gigantesco "JUST MARRIED". 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Madison Square Garden, anatomia del luogo più esclusivo e potente d'America

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