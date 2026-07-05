L’umbro Ciurnelli allena Sinner a Wimbledon

Il 4 luglio 2026, Raffaele Ciurnelli, tennista umbro, ha svolto il ruolo di sparring partner per il numero uno al mondo, Jannik Sinner, a Wimbledon. La sessione di allenamento ha avuto luogo in vista dell’incontro programmato nel pomeriggio alle 14. Ciurnelli si allena regolarmente con Sinner e ha partecipato a questa sessione specifica in preparazione alla partita. La presenza dell'umbro si inserisce nel contesto delle attività di preparazione del top player.

Una cosa è certa. Raffaele Ciurnelli ricorderà a lungo la mattina del 4 luglio 2026, il giorno in cui l’atleta di Montegabbione di Terni è stato sparring partner del numero uno al mondo, Jannik Sinner in vista dell’incontro di questo pomeriggio (ore 14.30) quando cercherà un posto ai quarti di finale contro Shintaro Mochizuki, giapponese che ha eliminato Rafa Jodar al terzo turno. Va detto che Sinner e più in generale l’Italia del tennis non è nuova ad allenamenti che vedono i propri big contro i ragazzi e le ragazze più giovani. Già lo scorso anno Sinner aveva scelto, quando possibile, di allenarsi con dei giovani italiani preparandosi sia con Basile che con il mancino Jacopo Vasamì, per esercitarsi con un mancino prima di affrontare Ben Shelton. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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World No.1 Jannik Sinner takes Centre Court at 2026

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