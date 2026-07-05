La trattativa tra la Juventus e il Bologna per Jhon Lucumí è ancora in corso, ma al momento si trova in una fase complicata. La società bianconera sta valutando diverse alternative per rinforzare il reparto difensivo, mentre il trasferimento del giocatore colombiano appare difficile da concretizzare. La situazione non ha ancora trovato una soluzione definitiva, e le parti coinvolte continuano a monitorare la situazione. La Juventus non ha ancora annunciato ufficialmente un accordo o un passo avanti concreto sulla trattativa.

sulla trattativa in corso con il Bologna. La Juventus continua a lavorare senza sosta per rinforzare il reparto difensivo, ma in questo momento la strada che conduce a Jhon Lucumí si sta rivelando decisamente in salita. La dirigenza bianconera è impegnata a valutare attentamente diverse soluzioni strategiche per consegnare al tecnico Luciano Spalletti un centrale di livello assoluto, ma la complessa trattativa con il Bologna non ha ancora fatto registrare passi in avanti significativi. Per questo motivo, l’area tecnica continua a monitorare con estrema attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole che saranno necessari ulteriori e fitti contatti nei prossimi giorni per capire se esistano o meno i margini reali per arrivare a un’intesa definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lucumì alla Juventus è difficile: Carnevali valuta le alternative. Ultime

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