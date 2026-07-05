Lucca senza piscina | Il Comune la riapra Avs e Europa Verde lanciano la petizione

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lucca, il Comune non possiede una piscina comunale. Solo otto città capoluogo non hanno strutture di proprietà pubblica, ma il numero scenderà a sei entro pochi mesi. Avs e Europa Verde hanno avviato una petizione per chiedere la riapertura di una piscina pubblica in città. La richiesta si basa sulla presenza di strutture private e sulla mancanza di servizi pubblici acquatici. La petizione è rivolta alle autorità locali e mira a sensibilizzare sulla questione.

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Sono solo otto le città capoluogo che non hanno una piscina di proprietà comunale, che scenderanno a sei tra pochi mesi. Tra queste, rientra anche Lucca, dove la struttura - una volta presente al Palazzetto dello sport delle Tagliate - è chiusa ormai da tempo, vicenda sulla quale è in corso anche un procedimento legale al Consiglio di Stato presentato dall’ex concessionario Circolo del Nuoto. E le acque non saranno certo smosse a breve. Già perché lì il Comune di Lucca in quello stesso spazio costruirà una doppia Arena da 40 milioni di euro, dove non è però prevista la riapertura di una piscina. Per questo motivo Alleanza Verdi sinista e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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