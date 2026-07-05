L’oroscopo dell’Ortica

Tra il 6 e il 12 luglio, le condizioni meteorologiche sono state variabili, con giornate calde alternate a pioggia. La presenza di persone in giro è stata alta in alcune zone e scarsa in altre, con alcune piazze vuote. Sono stati segnalati disagi legati al caldo e alle piogge, mentre le aree pubbliche hanno mostrato variazioni nel numero di visitatori. Nessun evento particolare è stato registrato durante questa settimana.

Settimana dal 6 al 12 luglio Luglio entra nel vivo e, con lui, anche il grande campionato nazionale delle lamentele: fa caldo, ma quando piove è peggio; c’è troppa gente in giro, ma se le piazze sono vuote “la città è morta”. Le stelle osservano divertite questo spettacolo tutto italiano e, per una volta, hanno deciso di collaborare con l’Ortica. Il risultato? Un oroscopo che, più che predire il futuro, racconta il presente con un sorriso. e qualche spina. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti con il piede sull’acceleratore, ma trovi una rotonda, tre lavori in corso e un turista fermo in mezzo alla strada a cercare Google Maps. A fine settimana avrai imparato la pazienza. 🔗 Leggi su Lortica.it

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