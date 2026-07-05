Lorenzo Pezzotti chiede scusa dopo il Milano Pride ma per Matteo Salvini non basta | Ci vediamo in tribunale

Dopo aver chiesto scusa pubblicamente, Lorenzo Pezzotti riceve una risposta dura da parte di Matteo Salvini, che annuncia che porterà la vicenda in tribunale. Il video del discorso di Pezzotti durante il Milano Pride, in cui si scusa, è diventato virale in poche ore. Salvini ha dichiarato che le parole dell’ex politico non sono sufficienti e ha intenzione di procedere legalmente. La questione si sposta così dalle piattaforme social alle aule giudiziarie.

Quattro parole pronunciate dal palco di un carro, un video diventato virale nel giro di poche ore e una risposta destinata a spostare la vicenda dai social alle aule di tribunale. È quanto accaduto tra Lorenzo Pezzotti e Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni rilasciate durante il Milano Pride, culminate con la conferma di un’azione legale da parte del leader della Lega. Tutto è iniziato sabato pomeriggio, quando dal carro del Botox Matinée Pezzotti ha raccontato davanti al pubblico un presunto episodio che, secondo la sua versione, risalirebbe a circa trent’anni fa. Il creator ha sostenuto che Matteo Salvini avrebbe avuto rapporti con alcune persone transgender durante una Festa della Birra al Castello di Ponte di Legno, dove lui stesso afferma di aver lavorato come presentatore insieme a Umberto Bossi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Le SCUSE di Lorenzo Pezzotti al ministro Salvini - La Zanzara 30.6.2026

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Chi è Lorenzo Pezzotti che ha insultato Matteo Salvini al Pride di Milano, il ministro lo querelaLorenzo Pezzotti, performer e art director del Botox Matinée, ha rivolto insulti a Matteo Salvini durante il Pride di Milano il 27 giugno.

Temi più discussi: Al Pride di Milano prima insulta Salvini dal carro, poi chiede scusa: Colpa del caldo. Il ministro: Ci vediamo in tribunale; La frase choc contro Salvini al Milano Pride, poi le scuse pubbliche: Colpa del caldo. Cosa è successo; Salvini faceva i p*****i alle trans a Ponte di Legno. Poi chiede scusa, ma il ministro annuncia la querela; Chi è Lorenzo Pezzotti: la comunità trans offesa al Milano Pride e le scuse alla persona sbagliata.

Caro Lorenzo #Pezzotti troppo comodo chiedere scusa. Troppo comodo. Ora vai in Tribunale e rispondi delle tue frasi contro #Salvini ALTRO CHE ALCOL E CALDO. Salvini faceva p*****i alle trans Ti sei fatto grande e bello al #Pride volevi la risposta di Salv x.com

Faceva i p****ni alle trans, Lorenzo Pezzotti dopo la frase al Pride: Salvini ha ragione a querelarmi, non mi difenderòLorenzo Pezzotti interviene a Radio 24 dopo la denuncia del leader della Lega: Non ho mai incontrato il ministro e non sono mai stato al Castello di Ponte di Legno ... milanotoday.it

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