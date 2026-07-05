Il 1° luglio, i lefebvriani hanno celebrato ordinazioni episcopali a Ecône. Queste ordinazioni sono state effettuate senza l’approvazione della Santa Sede e hanno provocato reazioni ufficiali. La Chiesa cattolica ha dichiarato che si tratta di un atto invalidante e ha ribadito la sua posizione contro le ordinazioni episcopali non autorizzate. La vicenda potrebbe avere ripercussioni durature all’interno delle relazioni tra le autorità ecclesiastiche e il gruppo lefebvriano.

Le ordinazioni episcopali del primo luglio celebrate a Ecône dai lefebvriani sono destinate a lasciare uno strascico molto lungo e le vicende ad esse legate terranno banco nella Chiesa cattolica probabilmente per anni. Chiunque pensi che le posizioni fra i contendenti possano essere definite in modo manicheo, di qua i fedeli al Papa, di là gli scismatici scomunicati, cadrebbe in errore, poiché oggi, più che in altre situazioni, pur non essendo la situazione per nulla eccellente, c’è grande confusione sotto il sole. Reazioni dei cardinali conservatori. Fra le reazioni più importanti, troviamo quelle dei cardinali “conservatori”, anche loro legati alla liturgia tradizionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Lo scisma dei lefebvriani e la sfida di Leone: il nodo della Tradizione nella Chiesa di Roma

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