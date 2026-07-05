La Federazione Internazionale degli Scacchi ha sospeso per un anno Vladimir Kramnik, ex campione del mondo russo, per aver pubblicamente accusato altri giocatori di aver barato. La decisione riguarda il comportamento dell’ex scacchista nel modo in cui ha espresso le sue accuse. La sospensione è stata comunicata in seguito a un procedimento disciplinare. Kramnik non potrà partecipare a competizioni ufficiali durante il periodo di sospensione.

La Federazione Internazionale degli Scacchi ha sospeso per un anno l’ex campione del mondo russo Vladimir Kramnik per il modo in cui ha accusato pubblicamente altri giocatori di aver barato. La federazione non ha valutato la validità delle accuse, ma il modo in cui Kramnik le faceva: ha stabilito che le modalità non rispettavano il codice etico e disciplinare della federazione perché fatte con attacchi pubblici e un comportamento aggressivo, che violavano la dignità e il rispetto nei confronti di altri scacchisti. Kramnik è stato campione del mondo tra il 2000 e il 2007 ed è noto nell’ambiente degli scacchi per avere un comportamento bellicoso e vessatorio nei confronti di altri giocatori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo scacchista russo Vladimir Kramnik è stato sospeso per un anno per avere vessato e bullizzato altri giocatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scacchi, sospeso ex campione del mondo Kramnik, accusò Naroditsky di barareLa Federazione internazionale di scacchi ha sospeso per almeno un anno l’ex campione del mondo Vladimir Kramnik, dopo che aveva accusato altri...

Lo sciopero dei treni dell'11 giugno è stato sospeso o no?Lo sciopero dei treni previsto per l’11 giugno, che avrebbe coinvolto otto ore di trasporto ferroviario, è stato sospeso.

Lo scacchista russo Vladimir Kramnik è stato sospeso per un anno per avere vessato e bullizzato altri giocatoriLa Federazione Internazionale degli Scacchi ha sospeso per un anno l’ex campione del mondo russo Vladimir Kramnik per il modo in cui ha accusato pubblicamente altri giocatori di aver barato. La federa ... ilpost.it

Negli scacchi si indaga su una brutta storiaLa Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) ha detto di aver avviato un’indagine sull’ex campione del mondo russo Vladimir Kramnik, che potrebbe ricevere una sanzione per aver vessato e ... ilpost.it