Charles Leclerc si carica coi tifosi. Un taglio di chicane abbastanza sotto investigazione per Alonso, Ocon e Bottas. Fernando Alonso è stato uno dei più "indisciplinati". La gara dei piloti coi kart costruiti coi mattoncini Lego è andata in scena per il divertimento del pubblico. Fu proprio qui, il 13 maggio 1950, che si disputò la prima gara valida per il Campionato del Mondo di Formula 1 e fu sempre a Silverstone che, appena un anno più tardi, la Ferrari conquistò la sua prima vittoria iridata grazie a José Froilán González al volante della 375 F1. Lewis Hamilton detiene anche il record di pole position al GP di Gran Bretagna, con sette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE F1 Silverstone, alle 16 il via del GP: Mercedes favorita, Ferrari all'attacco

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