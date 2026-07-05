LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | la Ferrari va a caccia di Antonelli Si parte alle 16.00

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16.00 è iniziato il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1. La Ferrari ha puntato a conquistare la vittoria, mentre la classifica costruttori vede Mercedes in testa con 315 punti, seguita da Ferrari con 215 punti. La gara si svolge su un circuito noto per le sue curve veloci e cambi di direzione, con le vetture che affrontano le prime tornate. La corsa è in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   15.26 La classifica costruttori: 1 Mercedes 315 2 Ferrari 215 3 McLaren 167 4 Red Bull Racing 118 5 Alpine 57 6 Racing Bulls 45 7 Haas F1 Team 21 8 Williams 11 9 Audi 2 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0 15.23 La classifica del Mondiale piloti: 1 Andrea Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 179 2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 136 3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 132 4 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 85 5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 83 6 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 82 7 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 76 8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 42 9 Pierre Gasly (Francia,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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