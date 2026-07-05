In Irlanda, molte strade della carestia, costruite a metà Ottocento per creare lavoro durante uno dei periodi più traumatici, sono oggi abbandonate. Queste vie furono realizzate per alleviare la povertà, ma nel tempo sono state trascurate. La maggior parte delle strade non è più in uso e si trovano in condizioni di degrado. La presenza di queste strade testimonia un passato di crisi e di interventi temporanei che non sono stati mantenuti nel tempo.

Vennero costruite per creare lavoro a metà Ottocento, in uno dei periodi più traumatici nella storia del paese: oggi molte sono abbandonate e dimenticate Le campagne irlandesi sono piene di strade abbandonate che vennero costruite a metà Ottocento, con l’idea di dare lavoro e un salario minimo a centinaia di migliaia di persone che stavano morendo di fame nella carestia più disastrosa della storia del paese. Sono strade che in molti casi non avevano utilità, e che spesso vennero abbandonate senza essere completate. In inglese sono chiamate famine roads, “strade della carestia”. Nel tempo alcune sono diventate vere e proprie strade asfaltate, come l’Healy Pass, un passo molto scenografico che collega le contee di Kerry e di Cork, a sudovest. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Irlanda è piena di “strade della carestia”

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