Con l’inizio dei saldi estivi, alcuni operatori del settore chiedono di posticiparli, sostenendo che le promozioni frequenti e i pre-saldi hanno ridotto il valore degli sconti di fine stagione. Il dibattito riguarda anche l’effettiva efficacia del calendario attuale, considerato ormai superato da molti commercianti a causa delle stagioni più lunghe e delle variazioni climatiche. La richiesta mira a tutelare i negozi e a regolamentare le vendite online.

Con l’avvio dei saldi estivi torna anche il dibattito su un calendario che molti commercianti considerano ormai superato. Le stagioni si sono allungate, il clima è cambiato e il ricorso continuo a promozioni e pre-saldi ha finito, secondo molti operatori del settore, per svuotare di significato gli sconti di fine stagione. Un tema che si intreccia anche con quello della sostenibilità: acquistare meno, acquistare meglio e restituire valore ai capi sono concetti di cui il bolognese (ma vive e lavora nel modenese) Mattia Berveglieri, imprenditore e content creator divulgatore del mondo della moda da tempo impegnato su questi temi, aveva già parlato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - L'influencer della moda: «I saldi vanno posticipati, fatti così penalizzano i negozi e servono regole alle vendite online»

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