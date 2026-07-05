lieve estate a piancastagnaio musica e tradizione oltre 40 eventi

Il Comune ha pubblicato " Lieve l’Estate ", il cartellone che raccoglie circa 40 eventi tra luglio e agosto. Un calendario ricco nato dalla collaborazione tra Pro Loco di Piancastagnaio, associazioni, contrade e numerose realtà del territorio. Tra gli eventi della tradizione spicca la Festa della Trebbiatura a Casa del Corto, in programma venerdì 24 e sabato 25, mentre il forte legame con la storia e l’identità del paese si esprime attraverso le feste delle Contrade, tutte a luglio: la Festa dei Pici e Lumacci della Contrada Voltaia (ultimo giorno oggi), Tartufest della Contrada Borgo (da giovedì 9 a domenica 12), la Festa del Cialdone della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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