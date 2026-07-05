A partire dall'anno scolastico 2026-2027, sarà attivo il Liceo Matematico in 14 scuole di Roma e provincia. Il Ministero dell'Istruzione ha approvato la sperimentazione con il Decreto ministeriale n. 104 del 10 giugno, che autorizza l'apertura di questa nuova tipologia di liceo in 100 istituzioni italiane.

Il Liceo Matematico diventa realtà a partire dall'anno scolastico 20262027. Con il Decreto ministeriale n. 104 del 10 giugno, il Ministero dell'Istruzione ha dato il via libera alla sperimentazione in 100 istituzioni scolastiche italiane, coinvolgendo anche numerose scuole della Capitale. L'obiettivo dichiarato è dare nuovo peso alla matematica, non solo come materia tecnica ma come strumento di pensiero critico e di dialogo con le altre discipline. La misura arriva dopo anni di sperimentazioni locali nate da un progetto dell'Università di Salerno, ora estese su scala nazionale.Cos'è il nuovo Liceo MatematicoIl Liceo Matematico non nasce come un semplice aumento delle ore di lezione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Liceo Matematico: ecco le 14 scuole di Roma e provincia pronte da settembre 2026

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