Secondo l’UNICEF, più di 100.000 bambini in Libano rischiano di perdere l’anno scolastico a causa della crisi. La situazione riguarda principalmente aree colpite da difficoltà economiche e mancanza di risorse, che ostacolano l’accesso all’istruzione. L’agenzia ha lanciato un allarme sulla possibilità che questa cifra cresca se le condizioni non migliorano. La crisi si manifesta anche con problemi di infrastrutture e di disponibilità di insegnanti.

Crisi Scolastica in Libano: 100.000 Bambini a Rischio di Restare senza Istruzione. BEIRUT (LIBANO) – La situazione scolastica in Libano è grave: oltre 100.000 bambini potrebbero trovarsi senza accesso alle scuole all’inizio del prossimo anno scolastico. Questo allarmante scenario è stato riportato dall’UNICEF, che mette in evidenza la necessità di interventi rapidi e decisivi entro settembre per riparare e ricostruire le scuole gravemente danneggiate dal recente conflitto. Una valutazione eseguita a livello nazionale nel mese di giugno dal ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore ha rivelato le devastanti conseguenze del conflitto sul sistema educativo libanese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Libano: 100mila bambini a rischio di perdere l’anno scolastico, allerta UNICEF.

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